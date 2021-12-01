- В связи с празднованием весь личный состав ДЧС переведён на усиленный вариант несения службы и личный состав гарнизона находиться в полной боевой готовности, - добавили в ведомстве.

Фото: ДЧС МО В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что первого декабря в 12:30 загорелся строящийся ЖК «7 қазына» в 38 микрорайоне. Пожар ликвидирован в 13:08. Жертв и пострадавших нет.Фото: ДЧС МО