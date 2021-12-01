– Клиника оснащена ангиографической системой Artic Q floor производства Германии, год выпуска - 2021 год. Операционная - уникальная, единственная в Казахстане, позволяет проводить операции на сосуды головного мозга, шеи, грудной, брюшной полости и конечностей. Пациенты с ишемической болезнью, гипертонией, опухолями могут получить квалифицированную помощь в нашей клинике, не ждать выделения квоты и не обращаться в клиники других регионов Казахстана или России, - рассказал Жаскайрат Нурушев.

– Видеотехнологии 4К и 3D-эндоскопии предоставляют хирургу хорошее качество изображения для проведения операции. Эндоскопические операции сочетают в себе минимальную инвазивность хирургического вмешательства через естественное отверстие тела с точностью эндоскопической, микрохирургической резекции. Преимуществами таких вмешательств короткий восстановительный период, уменьшение операционной травмы и болевого синдрома, низкий процент осложнений, - рассказала Сауле Булкашева.

30 ноября аким ЗКО Гали Искалиев посетил многопрофильную клинику Uniserv Medical Center, где ознакомился с работой новых двух операционных отделений. Врач-хирург клиники Жаскайрат Нурушев говорит, что операционные отделения оснащены таким оборудованием, аналогов которым нет по всему Казахстану.Во втором операционном блоке проводятся операции людям с гинекологическими, урологическими и общими хирургическими заболеваниями. В отделении функционирует передвижной аппарат Cios Select производства Германии. По словам заместителя генерального директора клиники Сауле Булкашевой, он позволяет проводить все виды инвазивных хирургических вмешательств на внутренние органы.После операции пациент помещается в реанимационное отделение, которое так же оборудовано современными аппаратами, в том числе многофункциональными мобильными койками.