В ЗКО при пожаре большегруза пострадал водитель

Грузовой автомобиль марки «Volvo» загорелся в Зеленовском районе, вблизи поселка Владимировка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала пресс-секретарь службы пожаротушения ДЧС ЗКО Жазира АБДРАХМАНОВА, сообщение о том, что горит грузовой автомобиль марки «Volvo» на пульт пожаротушения поступило 18 февраля в 08.28. -По прибытию было установлено, что грузовой автомобиль был груженный катушками, кабелями и металлическими трубами. До прибытия пожарных пострадал водитель, который получил ожоги, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. По словам замести