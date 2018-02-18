Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В ЗКО при пожаре большегруза пострадал водитель

Грузовой автомобиль марки «Volvo» загорелся в Зеленовском районе, вблизи поселка Владимировка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала пресс-секретарь службы пожаротушения ДЧС ЗКО Жазира АБДРАХМАНОВА, сообщение о том, что горит грузовой автомобиль марки «Volvo» на пульт пожаротушения поступило 18 февраля в 08.28. -По прибытию было установлено, что грузовой автомобиль был груженный катушками, кабелями и металлическими трубами. До прибытия пожарных пострадал водитель, который получил ожоги, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. По словам замести
Кристина Кобина
В ЗКО при пожаре большегруза пострадал водитель
Грузовой автомобиль марки «Volvo» загорелся в Зеленовском районе, вблизи поселка Владимировка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала пресс-секретарь службы пожаротушения ДЧС ЗКО Жазира АБДРАХМАНОВА, сообщение о том, что горит грузовой автомобиль марки «Volvo» на пульт пожаротушения поступило 18 февраля в 08.28. -По прибытию было установлено, что грузовой автомобиль был груженный катушками, кабелями и металлическими трубами. До прибытия пожарных пострадал водитель, который получил ожоги, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. По словам заместителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, водитель большегруза был госпитализирован в Областную клиническую больницу с ожогами. -Его состояние оценивается как средней тяжести. В настоящее время он проходит обследование, - пояснила заместитель руководителя облздрава. К слову, пожар был полностью ликвидирован в 11.20. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.
Пожар фура большегруз

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article