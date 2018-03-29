В ЗКО приедет спецкомиссия, чтобы разобраться с нехваткой инсулина диабетикам

В западном регионе подтвердились факты приписок со стороны аптек при обеспечении лекарственными средствами остронуждающихся больных, передает informburo.kz. Фото из архива "МГ" В случаях недополучения диабетиками жизненно-важного препарата – инсулина - будет разбираться специальная комиссия, которая создана по поручению Комитета фармации Минздрава и отправится в Западно-Казахстанскую область уже завтра, 30 марта. - Мы выезжаем завтра в ЗКО: там проверим, почему произошла ситуация, и потом в ВКО поедем. В состав комиссии войдут сотрудники из других территориальных Департаментов. Необходимо, что