Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО приедет спецкомиссия, чтобы разобраться с нехваткой инсулина диабетикам

В западном регионе подтвердились факты приписок со стороны аптек при обеспечении лекарственными средствами остронуждающихся больных, передает informburo.kz. Фото из архива "МГ" В случаях недополучения диабетиками жизненно-важного препарата – инсулина - будет разбираться специальная комиссия, которая создана по поручению Комитета фармации Минздрава и отправится в Западно-Казахстанскую область уже завтра, 30 марта. - Мы выезжаем завтра в ЗКО: там проверим, почему произошла ситуация, и потом в ВКО поедем. В состав комиссии войдут сотрудники из других территориальных Департаментов. Необходимо, что
gorod
В ЗКО приедет спецкомиссия, чтобы разобраться с нехваткой инсулина диабетикам
В западном регионе подтвердились факты приписок со стороны аптек при обеспечении лекарственными средствами остронуждающихся больных, передает informburo.kz. 
Фото из архива "МГ" В случаях недополучения диабетиками жизненно-важного препарата – инсулина - будет разбираться специальная комиссия, которая создана по поручению Комитета фармации Минздрава и отправится в Западно-Казахстанскую область уже завтра, 30 марта. - Мы выезжаем завтра в ЗКО: там проверим, почему произошла ситуация, и потом в ВКО поедем. В состав комиссии войдут сотрудники из других территориальных Департаментов. Необходимо, чтобы в проверках участвовали не те департаменты, которые в этих регионах находятся и их сотрудники, а прибыли другие, в связи с тем, что у нас некоторые факты приписок, о которых мы говорили, подтверждаются в этих регионах", - сообщила на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель комитета фармации министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова. Глава комитета фармации уточнила, что в вопросах отгрузки инсулина в западном регионе сейчас проблем нет. При этом она признала, что эта ситуация усугубилась только в начале года. По её словам, в ЗКО инсулин уже поставлен и перебоев с обеспечением пациентов жизненно важными препаратами нет. - Тест-полоски также отгружены и в течение ближайших дней будут распределены между всеми пациентами, которые в них нуждаются. Вопрос стоял о резервуарах для детских инсулиновых помп. Там действительно была проблема в прошлом году. В ноябре поставщик сам отозвал партию этих расходных материалов в связи с выявленным браком. К сожалению, ЗКО осталась в последнем списке и не успели заменить, но вчера уже полностью отгрузили резервуары новые, уже без брака, и пациенты их получают, - дополнила глава комитета фармации Минздрава. Мониторинговая группа в регионах не только выяснит и проверит, выписан ли пациенту рецепт по жизненно важному препарату, но и лично удостоверятся, получили ли диабетики их в срок. Согласно информации Минздрава на сегодняшний день в Западно-Казахстанскую область поступило 17 наименований инсулина для лечения взрослых и детей. Также в регион поступил весь заказанный управлением здравоохранения объём тест-полосок, определяющих содержание сахара в крови для стационарного и амбулаторного лекарственного обеспечения на сумму практически 3 миллиона тенге.   Напомним, 25 марта 20 родителей обратились в облздрав с требованиями объяснить, по каким причинам их дети с диабетом 1 типа не получают бесплатных лекарств, игл и тест-полосок для глюкометров с ноября 2017 года.    
инсулин

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article