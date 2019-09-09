Организованная преступная группа занималась кражей скота на территории Каратобинского района в течение трех лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Обвинительный приговор был вынесен в июне 2019 года. Приговором Сырымского районного суда трое мужчин были признаны виновными
по статьям 188 УК РК "Кража" и 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". 43-летний Толегенулы
осужден на восемь лет лишения свободы, 43-летний Бисембаев на 5 лет 6 месяцев ограничения свободы, а 41-летний Даулетьяров проведет в местах лишения свободы семь лет. Кроме этого, имущество преступников, добытое незаконным путем должно быть конфисковано и по решению суда частично будут возмещать ущерб потерпевшим.
Родственники осужденных, не согласившись с приговором суда первой инстанции, подали апелляционную жалобу. Как рассказала сестра осужденного Ескендира Толегенулы Гульсум Бисекешева, её брат не занимался кражей скота у односельчан и не состоял ни в какой организованной группировке.
- Брата незаконно, без каких-либо доказательств обвиняют в краже скота в Каратобинском районе. По версии следствия, мой брат организовал ОПГ и в течение трех лет воровал домашний скот у односельчан. На суде прокурор заявил, что мой брат с двумя сообщниками украл 120 голов КРС и 28 лошадей.Его арестовали 15 ноября 2018 года, к нему в СИЗО заходил заместитель начальника РОВД Бакберген Молдагалиев, морально и физически пытали его, давили. На тот момент он обвинялся по шести эпизодам, а полицейские брату заявили, что если он не признается в преступлении, то на него еще повесят и остальные факты скотокрадства. Следствие шло пять месяцев, по делу выступали 38 потерпевших. У всех полицейские приняли заявления после ареста моего брата, а точнее в конце 2018 года и в январе, в феврале 2019 года. Они ходили по домам сельчан и собирали заявления, некоторых даже уговаривали. На суде несколько потерпевших заявили, что его скот пропал 3-4 года назад, а полицейские пришли к нему только в 2018 году. Таких нарушений по делу очень много. Мой брат 16 лет назад был судим за скотокрадство и отсидел за это три года, но эти преступления он не совершал, брат честно работал, у него семья, двое несовершеннолетних детей.Более того, после ареста моего брата в районе пропали еще более 60 голов КРС и кражи до сих пор продолжаются. О чем это говорит? О том, что посадили не тех людей, - говорит женщина.
- У брата было свое хозяйство, свой скот. Зачем ему воровать у своих же односельчан? Наша версия такая - они прикрывают кого-то из своих, а из моего брата сделала "козла отпущения". Мы не согласны с этим, хотим, чтобы нашего брата оправдали, пойдем до конца. Судили троих человек, двоих посадили, третьему дали условный срок. Их били, следствие шло с явными нарушениями. С приговором суда мы не согласны, - рассказал брат осужденного Болат Толегенулы.
Между тем, потерпевшая сторона полностью согласна с решением суда первой инстанции и считает приговор справедливым.
– У нас в поселке все прекрасно знают, что именно они являются ворами. У меня украли 35 голов КРС. Один из них признался в преступлениях. Мы столько убытков понесли. Некоторые пострадавшие не дождались суда. На его имя зарегистрированы 213 голов скота. Откуда у безработного человека могут быть столько животных? Никакого бизнеса у него нет, он не работает, построил себе два дома, купил новую машину. А перед тем как его арестовали полицейские, он весь скот переписал на имя младшего брата. Во время обыска в его колодце, в сарае были найдены останки животных, бирки и шкуры. Кроме этого, мой бывший работник устроился к Ескендиру Толегенулы на работу пастухом. Он сразу узнал моих животных и на суде рассказал про это, - рассказал житель Каратобинского района Ерболат Ситалиев.
– Нам главное, чтобы нам возместили ущерб. Ведь это наш многолетний труд, скотина является нашим основным заработком. У него очень много знакомых, которые во всем готовы ему помочь, они докладывали им кто из жителей и куда уехал, кого часто не бывает дома. Краденный скот они или забивали, или отрезали бирки и выдавали за своих. Но мы-то сразу можем узнать свою скотину. После их ареста кражи немедленно прекратились. С ноября в поселке не пропало ни одно животное, - рассказала жительница Каратобинского района Айжан Азбергенова.
Апелляционная коллегия, рассмотрев жалобу подсудимых, решила оставить без изменений решение суда первой инстанции. Однако родственники осужденных намерены подавать жалобу в Верховный суд.
Фото Медета МЕДРЕСОВА