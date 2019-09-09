Следователем было прекращено уголовное дело по ст. 420 УК РК "Заведомо ложные показания", однако прокуратурой было доказано обратное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Старший помощник прокурора ЗКО Бауыржан Ахметжан рассказал, что прокуратурой Жангалинского района в ходе проверки было отменено незаконное процессуальное решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, по которому судом вынесен обвинительный приговор. - Установлено, что приговором суда от 21 декабря прошлого года, житель ЗКО был осужден к семи годам шести месяцам лишения свободы по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" за хищение 133 голов лошадей и 17 голов КРС на общую сумму 29,7 миллиона тенге, принадлежащих крестьянскому хозяйству. В ходе расследования установлено, что подозреваемый на средства добытые преступным путем приобрел автомашину Tоyota Land Cruiser и с целью сокрытия оформил ее на своего друга. Однако его друг дал заведомо ложные показания о том, что данная автомашина принадлежит ему, - отметил Бауыржан Ахметжан. Следователем полиции уголовное дело статье 420 УК РК "Заведомо ложные показания" в отношении друга подозреваемого было прекращено за отсутствием состава преступления. Прокуратурой достоверно установлено, что друг подозреваемого дал ложные показания, что послужило основанием для отмены процессуального решения и направления дела в суд. - Приговором районного суда от 15 июня этого года друг подозреваемого был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 420 УК РК и осужден к 5 годам условно, - пояснил Бауыржан Ахметжан. - В настоящее время приговор вступил в законную силу. Кроме того, по ходатайству прокурора апелляционной инстанцией областного суда изменен приговор в отношении осужденного, а именно автомобиль Tоyota Land Cruiser конфискован в доход государства. Также по представлению прокуратуры следователь и начальник отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.