Иллюстративное фото из архива "МГ" Старший помощник прокурора ЗКО Бауыржан Ахметжан рассказал, что прокуратурой Жангалинского района в ходе проверки было отменено незаконное процессуальное решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, по которому судом вынесен обвинительный приговор. - Установлено, что приговором суда от 21 декабря прошлого года, житель ЗКО был осужден к семи годам шести месяцам лишения свободы по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" за хищение 133 голов лошадей и 17 голов КРС на общую сумму 29,7 миллиона тенге, принадлежащих крестьянскому хозяйству. В ходе расследования установлено, что подозреваемый на средства добытые преступным путем приобрел автомашину Tоyota Land Cruiser и с целью сокрытия оформил ее на своего друга. Однако его друг дал заведомо ложные показания о том, что данная автомашина принадлежит ему, - отметил Бауыржан Ахметжан. Следователем полиции уголовное дело статье 420 УК РК "Заведомо ложные показания" в отношении друга подозреваемого было прекращено за отсутствием состава преступления. Прокуратурой достоверно установлено, что друг подозреваемого дал ложные показания, что послужило основанием для отмены процессуального решения и направления дела в суд. - Приговором районного суда от 15 июня этого года друг подозреваемого был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 420 УК РК и осужден к 5 годам условно, - пояснил Бауыржан Ахметжан. - В настоящее время приговор вступил в законную силу. Кроме того, по ходатайству прокурора апелляционной инстанцией областного суда изменен приговор в отношении осужденного, а именно автомобиль Tоyota Land Cruiser конфискован в доход государства. Также по представлению прокуратуры следователь и начальник отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.