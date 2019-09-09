Фото с сайта Tengrinews.kz 5 сентября 23-летний мужчина похитил ребенка своей знакомой. По данным полиции, мужчина "из-за неприязненных отношений" насильно выхватил из рук матери ее сына и скрылся в неизвестном направлении. По информации родных похищенного ребенка, мужчина шантажировал маму малыша и требовал, чтобы она вступила с ним в отношения. Получив отказ, он выкрал у нее сына. 8 сентября похищенный в Карагандинской области 3-летний Максим Гарифулин был найден мертвым. По словам односельчан, тело ребенка было обнаружено в поселке возле одного из жилых домов. Ранее эту местность обследовали сотрудники полиции вместе со служебно-розыскными собаками. Однако на момент обследования малыша там не было. Предположительно, тело ребенка принесли туда ночью. – Тело обследуют медики. Его, кажется, задушили. Но более точно, конечно, скажут эксперты, - добавили очевидцы. Подозреваемый в страшном преступлении 23-летний Игентай Сопыжанов был объявлен в розыск. Его задержали ночью 9 сентября в Караганде. Как сообщил начальник ДП Карагандинской области полковник Ержан Файзуллин, Игентая Сопыжанова задержали 9 сентября около часа ночи. – В настоящий момент Сопыжанов дал признательные показания в похищении и убийстве ребенка. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия для закрепления доказательной базы, - сообщил Файзуллин. Как сообщил заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области полковник юстиции Газиз Такешев подозреваемый в совершении преступления Сопыжанов Игентай Каримулы родился 17 ноября 1996 года. 16 июля 2014 года он был осужден Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области по статье 96 часть 1 УК РК к 9 годам лишения свободы по факту убийства гражданки Валентины Смирновой, которая являлась тетей пострадавшей Васильевой Н. По словам Газиза Такешева, мера наказания осужденному была снижена после ходатайства последнего на основании второй части 55-ой статьи УК РК. В итоге срок Игентаю Сопыжанову, как несовершеннолетнему был сокращен с 9 лет лишения свободы до 6 лет и 8 месяцев. – В соответствии со статьей 87 УК РК при отбытии несовершеннолетним осужденным не менее половины срока наказания за особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь человека у осужденного наступает право на подачу ходатайства в суд. Осужденный Сопыжанов воспользовался своим предоставленным УК РК правом и подал ходатайство в суд по месту отбывания наказания о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания в виде ограничение свободы, - пояснил Газиз Такешев. В этой связи, 23 января 2019 года постановлением Аулиекольского районного суда Сопыжанов был освобожден из мест лишения свободы с заменой наказания на ограничение свободы на неотбытый срок на 2 года 1 день и 8 февраля освободился из учреждения УК-161/4 Костанайской области. При этом Газиз Такешев отметил, что администрация учреждения где отбывал наказание Сопыжанов охарактеризовала последнего отрицательно, так как за время отбывания наказания имел 5 взысканий и 2-ю отрицательную степень. - Рекомендована нецелесобразность предоставления на освобождение. В настоящее время проводиться служебное расследование по факту совершения повторного уголовного правонарушения осужденным Сопыжановым, по результатам которого виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - заверил Газиз Такешев.