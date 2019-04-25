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Социум

В ЗКО прошел Международный этнофестиваль «Ұлы дала қызғалдағы» (фото)

Этнофестиваль «Ұлы дала қызғалдағы» прошел сегодня, 25 апреля, в Казталовском районе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Проведение этнофестиваля тюльпанов в Казталовском районе не случайно: на 400 гектарах земли вблизи села Қайыңды можно встретить 12 различных сортов этого красивого цветка, уверяют местные жители. Нужно отметить, что на фестиваль прибыли жители не только Западно-Казахстанской области, но и из других регионов страны. По их словам, они не жалеют, что приехали, так как цветущая тюльпанами степь действительно красивое зрелище. Фестиваль тюльпанов — великолепный весенний
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В ЗКО прошел Международный этнофестиваль «Ұлы дала қызғалдағы» (фото)
Этнофестиваль «Ұлы дала қызғалдағы» прошел сегодня, 25 апреля, в Казталовском районе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Проведение этнофестиваля тюльпанов в Казталовском районе не случайно: на 400 гектарах земли вблизи села Қайыңды можно встретить 12 различных сортов этого красивого цветка, уверяют местные жители. Нужно отметить, что на фестиваль прибыли жители не только Западно-Казахстанской области, но и из других регионов страны. По их словам, они не жалеют, что приехали, так как цветущая тюльпанами степь действительно красивое зрелище. Фестиваль тюльпанов — великолепный весенний праздник, который будет длиться два дня. Впервые фестиваль был организован в рамках программы «Туған жер» статьи первого президента страны Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в целях развития внутреннего туризма. Тогда было принято решение проводить данный фестиваль ежегодно. Гостей музыкальной части программы этнофестиваля ждал сюрприз: на сцене выступила известная эстрадная группа «Нұрлан мен Мұрат». Также в ходе концерта выступили 300 танцоров с красивым танцем, посвященным тюльпанам, и 300 домбристов с национальными произведениями. На фестиваль тюльпанов приехали гости из России: вокальная группа «Сударушка» спела известные народные песни. Рядом с юртами была организована выставка мастеров, на которой были представлены ювелирные изделия, картины, поделки и многое другое. Для самых сильных и смелых прошли спортивные состязания по национальным видам спорта: арқан тарту, қазақша күрес, қол күресі. Программа фестиваля на этом не закончится: вечером будет организован турнир на звание «Лучший шашлычник» и состоится концерт «Ночной тюльпан».
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
концерт Тюльпаны

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