В ЗКО прошел Международный этнофестиваль «Ұлы дала қызғалдағы» (фото)

Этнофестиваль «Ұлы дала қызғалдағы» прошел сегодня, 25 апреля, в Казталовском районе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Проведение этнофестиваля тюльпанов в Казталовском районе не случайно: на 400 гектарах земли вблизи села Қайыңды можно встретить 12 различных сортов этого красивого цветка, уверяют местные жители. Нужно отметить, что на фестиваль прибыли жители не только Западно-Казахстанской области, но и из других регионов страны. По их словам, они не жалеют, что приехали, так как цветущая тюльпанами степь действительно красивое зрелище. Фестиваль тюльпанов — великолепный весенний