Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно данным управления координации занятости и социальных программ, в 2017 году с помощью ярмарок вакансий было трудоустроено 755 человек. Всего в прошлом году работой было обеспечено более 22 тысяч человек, из них временной около 10 тысяч и постоянной - более 12 тысяч человек. Однако в органы занятости в поисках работы обратилось порядка 28 тысяч человек. Получается, что в работе на сегодняшний день нуждается еще около 7 тысяч граждан. Но официально в органах занятости в качестве безработных зарегистрировано 2500 человек. Остальная часть безработных пытаются трудоустроиться сами. - С прошлого года у нас по республике реализуется новая программа продуктивной занятости массового предпринимательства. В этом году по этой программе у нас выделено 3,5 млрд тенге. В 2017 году по проекту «Бизнес бастау» мы запланировали обучить около 900 человек, в результате обучили 938 человек основам предпринимательства, из них 194 получили микрокредиты, - говорит руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ ЗКО Анара АМАНТАЕВА. Программа продуктивной занятости массового предпринимательства состоит из трех направлений. Первое – бесплатное обучение. То есть желающие могут получить техническое профессиональное образование, в 2017 году таких было 800 человек. Отправить на краткосрочное обучение профессиям, которые востребованы на рынке труда в 2017 году было запланировано 3000 человек, однако желающих стало на 267 человек больше. Второе направление – развитие массового предпринимательства. В прошлом году 327 человек получили кредиты, 300 из них в сельской местности. Эти люди смогли открыть свое дело, и дать работу другим. Третье направление программы – содействие в трудоустройстве и занятости. По нему план также перевыполнен. - Планировалось охватить около 8000 человек, однако на конец года охвачено более 10 000 человек временными рабочими местами. Из них на молодежную практику было направлено 1563, на социальные рабочие места 1020 человек, и на общественные оплачиваемые рабочие места 7201 человек, - дополняет Анара АМАНТАЕВА. В этом году на краткосрочное обучение планируется направить 1500 человек, средства в размере 167 млн, 800 тысяч тенге уже выделены.