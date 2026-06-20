В ЗКО проверят качество всех объектов, построенных за последние три года

Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Нурлыбека Налибаева прошло совещание, посвященное качеству строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. В режиме видеоконференции в нем принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев. Об этом сообщили в пресс-службе акимата области.

На совещании обсудили ход строительных работ по стране. В ЗКО с 2024 года реализуются 145 строительных проектов, из которых 112 уже введены в эксплуатацию.

Для жителей области построены и открыты:

41 объект здравоохранения;

13 объектов образования;

13 объектов культуры;

11 спортивных объектов;

34 жилых объекта.

В ходе проверки социальных и жилых объектов были выявлены отдельные недостатки в строительных и отделочных работах. По каждому случаю составлены дефектные акты, а подрядным организациям направлены требования по устранению нарушений. В отношении компаний, не выполнивших гарантийные обязательства, проводится претензионная и досудебная работа.

Для усиления контроля за качеством строительства Нариман Турегалиев поручил создать специальную комиссию. В течение месяца она проведет комплексную проверку водных сооружений и всех объектов, введенных в эксплуатацию за последние три года.