В ЗКО растёт рождаемость

В 2023 году по области родилось 11917 детей, в 2024 году — 14013. Наблюдается динамика роста рождаемости за последние 3 года.

Заместитель руквоводителя департамента юстиции ЗКО Естай Рашкалиев отметил во время брифинга, что регистрация данных о рождении, заключении и расторжении брака, а также смерти, закреплена за органами юстиции в части мониторинга.

В своем докладе он привел справочные данные по ЗКО.