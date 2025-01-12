В ЗКО растёт рождаемость

Заместитель руквоводителя департамента юстиции ЗКО Естай Рашкалиев отметил во время брифинга, что регистрация данных о рождении, заключении и расторжении брака, а также смерти, закреплена за органами юстиции в части мониторинга.
В своем докладе он привел справочные данные по ЗКО.
— В 2023 году по области родилось 11917 детей, в 2024 году — 14013. Наблюдается динамика роста рождаемости за последние 3 года. В 2023 году заключили браки 4897 пар, в 2024 году — 4519. Расторжений браков в 2023 году зарегистрировали — 2039, в 2024 году — 1172. Также в 2023 году умерло 4587 человек, а в 2024 году 5648, — говорится в докладе.