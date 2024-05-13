По данным Бюро национальной статистики, на 1 апреля общее количество жителей страны достигло 20 095 963 человек. Из них 12 513 014 живут в городах, а 7 582 949 — в сельской местности. За последние три месяца население увеличилось на 62 121 человека.



За первые три месяца 2024 года родились 91,9 тысячи человек, а умерли 33,4 тысячи. Таким образом, естественный прирост населения составил 58,4 тысячи человек. Самый высокий уровень рождаемости зафиксирован в Мангистауской и Туркестанской областях и в городе Шымкент.



Самый высокий уровень смертности зафиксирован в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. Это связано с возрастным составом населения этих регионов. За первые три месяца нового года было зарегистрировано 26,7 тысячи браков и 8,8 тысячи разводов.

С января по март 2024 года в Казахстан прибыл 7471 человек, а покинули страну 3785 человек, что дало положительное сальдо миграции в 3686 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество прибывших уменьшилось на 2,7%, а число уехавших выросло на 42,1%.

Большинство мигрантов приезжают из стран СНГ — их доля составила 75,6%, а уехавших в эти страны — 74,7%.

Число переездов внутри страны увеличилось в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост населения зафиксирован в городах Астана (15 390 человек), Алматы (9187 человек), Шымкент (3536 человек) и Алматинской области (168 человек).