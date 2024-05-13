Семь человек спасли во время сплава по реке Урал

По данным департамента ЧС ЗКО, 10 мая в 16:41 на пульт спасателей поступило сообщение с просьбой об эвакуации людей. Выяснилось, они отправились в этот день в сплав по реке Урал. Спасатели с помощью дрона обнаружили и спасли семерых человек в районе туристической зоны «Сауркин яр» Теректинского района.