Родительский день, или Радоница — первый вторник после Пасхальной недели. Знаменательная дата является преходящей и 2024 году выпадает на 14 мая. В этот день православные едут на кладбище, чтобы помянуть усопших.
Как сообщили в акимате Уральска, в родительский день до кладбища будут курсировать пассажирские автобусы №5 и №22.
— Уже некоторые маршруты начали ездить до кладбища с 10 мая. Это сделали для удобства горожан, которые приводят в порядок могилы усопших перед праздником, — отметили в акимате.