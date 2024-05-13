Руководитель отдела департамента юстиции ЗКО Жулдыз Зинедденова рассказала, что профессиональный медиатор оказывает практическую помощь по урегулированию споров и взыскании алиментов.
Так, житель ЗКО заключил медиативное соглашение об урегулировании спора. Таким образом, долг по алиментам в 1,7 миллиона тенге полностью погашен спустя четыре года после совершеннолетия ребенка.
– Кабинет медиации работает в департаменте начиная с 2021 года. Цель медиации - урегулирование спора между сторонами, сохранение здоровых отношений между родителями. За 2,5 года работы соглашение по алиментам заключено по 85 исполнительным производствам. Дети получили свыше 40 миллионов тенге в качестве алиментов. Только за истекший период 2024 года подписано 9 соглашений, взыскано более 13 миллионов тенге алиментов, - отметила Жулдыз Зинедденова.