Безработные казахстанцы могут трудоустроиться на работы по восстановлению пострадавших от паводков регионов. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Так, ведомство инициировало проект «Построим вместе!» по трудоустройству безработных граждан на работы по строительству жилья и восстановлению инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков. Посмотреть вакансии, предлагаемые строительными компаниями, можно на Электронной бирже труда.

Любой желающий может ознакомиться с имеющимися вакансиями, откликнуться на любую понравившуюся и пройти собеседование. В настоящее время на платформе размещено 42 вакансии.

– Важность этого проекта в том, что мы обеспечиваем цифровую среду для оперативного трудоустройства каждого желающего найти работу и принять участие в восстановлении регионов, пострадавших от паводков. В настоящее время мы занимаемся пополнением базы работодателей и вакансий. Стоит отметить, что регионам важно участие каждого, требуются как квалифицированные специалисты, так и не имеющие профильного образования, – отметила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

Минтруда призывает казахстанцев принять участие в проекте и внести свой вклад в восстановление пострадавших регионов!

Напомним, в результате масштабных паводков от наводнений пострадали жители и инфраструктура в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанскаой, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.