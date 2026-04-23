Участники обсудили развитие сёл, усиление роли местных акимов и поддержку предпринимательства, а также подвели итоги последних лет и обозначили приоритеты на будущее.

23 апреля во Дворце культуры "Атамекен" прошел I форум сельских акимов ЗКО. В нем приняли участие акимы всех уровней, руководители управлений, департаментов, депутаты городских и районных маслихатов. Цель форума - поднятие компетенций сельских акимов.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев заявил, что развитие сёл - стратегическая задача для страны. Он напомнил, что по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане внедрены выборы сельских акимов, а их роль и ответственность усиливаются.

За последние три года в области построили 50 медобъектов, 30 школ (большинство - в сёлах), открыли культурные центры, привлекли более 460 врачей. В экономику привлечено 2,3 трлн тенге инвестиций, реализован 91 проект, растут показатели сельского хозяйства, строительства и торговли.

В числе приоритетов - обучение акимов, расширение их полномочий и самостоятельности бюджета, а также развитие предпринимательства. По программе "Ауыл аманаты" выдано более 1400 микрокредитов и создано почти 1800 рабочих мест.

Аким подчеркнул, что развитие сёл зависит не только от инфраструктуры, но и от личного примера местных руководителей, а также призвал бизнес вкладываться в развитие родных сёл.

Аким сельского округа Карауылтобе Акжайыкского района Жанибек Абиров известен тем, что максимально эффективно использует бюджет поселка. По его словам, он зарегистрировал в поселке крупные компании, а их налоги укрепляют налоговую базу целого района. Таким образом, за последние пять лет в казну поступил 981 миллион тенге налога.

– Это не только моя работа, но и тех предпринимателей, которые родились и выросли в нашем селе и проявили инициативу развивать село. Кроме того, за последние пять лет выпускники сельской школы, спонсоры и предприниматели построили в поселке объекты на 150 миллионов тенге. У нас живут около 1400 человек. Для мужчин в нашем селе всегда найдется работа, а вот для женщин мы рассматриваем варианты, - рассказал Жанибек Абиров.

Предприниматель из поселка Сатыбалды Казталовского района Руслан Сарбаев прославился тем, что по своей инициативе из собственных средств выплачивает по 200 тысяч тенге новорожденным малышам, которые появились и появятся на свет в 2026 году. Всего с начала года такую выплату получили четыре малыша.