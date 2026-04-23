В Казахстане фиксируют резкий всплеск антипрививочных настроений, который уже привел к росту заболеваемости среди детей.

О том, сколько именно казахстанцев отказались от вакцинации, на брифинге в СЦК рассказала руководитель Центра иммунопрофилактики Наццентра общественного здравоохранения Нуршай Азимбаева. По её словам, за последние пять лет количество официальных отказов в стране увеличилось почти в 3,5 раза.

Эксперты подчеркивают: коллективный иммунитет ослабевает, так как многие родители перестали воспринимать инфекции как реальную угрозу.

Корь и коклюш: статистика, которая пугает

Прямым следствием этого тренда стало возвращение болезней, которые долгое время считались контролируемыми. Врачи отмечают, что подавляющее большинство заболевших - это дети, не получившие защиту вовремя.

- Ежегодно в стране растет количество отказов. За 2025 год зарегистрировано более 25 тыс. случаев отказов. Если сравнить с 2021 годом, то рост составляет порядка 3,5 раз. За последние три года в стране отмечается неблагополучие по заболеваемости корью и коклюшем. При этом более 75% заболевших корью и более 89% заболевших коклюшем составляют непривитые дети, - сообщила Нуршай Азимбаева.

Что стоит на кону?

Медики напоминают, что благодаря массовой вакцинации за последние 35 лет в Казахстане удалось практически искоренить краснуху, вирусные гепатиты и эпидемический паротит. Однако отказ от профилактики может быстро вернуть страну в эпоху опасных эпидемий.

На текущий момент ситуация по многим смертельным болезням остается стабильной, но этот баланс очень хрупок.