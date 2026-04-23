Идея заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира вызвала у итальянских болельщиков скорее неловкость и равнодушие. При этом местные СМИ отметили, что подобные предложения звучат уже не впервые, сообщает Mgorod News со ссылкой на CNN.

Спецпосланник США при Дональд Трамп Паоло Замполли заявил Financial Times, что предлагал такую идею как самому президенту, так и главе FIFA Джанни Инфантино.

«Я родом из Италии, и было бы мечтой увидеть “Скуадру Адзурру” на турнире в США. У них четыре титула, и это оправдывает их участие», — сказал Замполли, подчеркнув, что он не имеет официального отношения к чемпионату мира или итальянскому футболу.

Предполагается, что инициатива может быть связана с попыткой наладить отношения между Трампом и премьер-министром Италии Джорджия Мелони после их разногласий.

В Италии новость не получила широкого резонанса. Министр спорта Андреа Абоди заявил, что подобный сценарий невозможен и неуместен: «На чемпионат мира нужно отбираться на поле». Министр экономики Джанкарло Джорджетти назвал идею «позорной».

Тренер Джанни Де Бьязи также отметил, что даже в случае гипотетического отсутствия Ирана его место логично заняла бы команда, следующая в группе отбора, а не Италия. Он добавил, что Италии не нужна поддержка Трампа в подобных вопросах.

В FIFA ранее заявляли, что сборная Ирана точно примет участие в турнире. По словам Инфантино, команда должна представлять свою страну, а спорт должен оставаться вне политики.

На данный момент нет никаких признаков того, что Иран может быть отстранён от турнира. Напротив, команда готовится к чемпионату мира, несмотря на геополитическую напряжённость.

Напомним, Италия пропустит уже четвёртый подряд чемпионат мира, не сумев пройти отбор. Чемпионат мира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, стартует 11 июня. Сборная Ирана должна начать турнир матчем против Новой Зеландии 15 июня в Лос-Анджелесе.