По данным синоптиков, в пятницу, 24 апреля, в Уральске ожидается переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер южный, 3 м/с. Температура днём поднимется до +12°C. Ночью - около +5°C.
Жителей Атырау ожидает пасмурное утро и ночь с дождем, однако днём осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Температура воздуха составит +15°C в дневное время и +8°C ночью.
В Актау сохранится пасмурная погода, но без осадков. Ветер южный, 3 м/с. Это будет один из самых теплых городов региона в эту пятницу: днём до +15°C, ночью около +9°C.
В Актобе прогнозируют пасмурный день и затяжной дождь с утра до самого вечера. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Температура воздуха днём составит всего +8°C, ночью похолодает до +2°C.