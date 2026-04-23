В пятницу на западе страны сохранится неустойчивый характер погоды: в большинстве областных центров ожидаются осадки, а температурный фон будет колебаться от +8°C до +15°C.

По данным синоптиков, в пятницу, 24 апреля, в Уральске ожидается переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер южный, 3 м/с. Температура днём поднимется до +12°C. Ночью - около +5°C.

Жителей Атырау ожидает пасмурное утро и ночь с дождем, однако днём осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Температура воздуха составит +15°C в дневное время и +8°C ночью.

В Актау сохранится пасмурная погода, но без осадков. Ветер южный, 3 м/с. Это будет один из самых теплых городов региона в эту пятницу: днём до +15°C, ночью около +9°C.

В Актобе прогнозируют пасмурный день и затяжной дождь с утра до самого вечера. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Температура воздуха днём составит всего +8°C, ночью похолодает до +2°C.