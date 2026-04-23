Начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бакытжан Ихсанов рассказал, что в области определено 34 пляжа для купания: из них 13 коммунальных и 21 частный. В Уральске насчитывается 3 коммунальных и 7 частных пляжей.

- Обследование и очистку водоемов проводят согласно утвержденным графикам после поступления заявок. К слову, заявки на эти работы начали уже поступать в ведомство от владельцев пляжей, - отметил Бакытжан Ихсанов.

По его словам, в области имеется 39 каркасно-модульных бассейнов, из них 21 будут работать в детских загородных лагерях и 18 - в пришкольных.

- На опасных, не оборудованных для отдыха и купания участках водоемов установлены 387 запрещающих знаков, - добавил он.

Начальник управления отметил, что в 2026 году чрезвычайных ситуаций на водоемах пока не зарегистрировано. Всего в 2025 году утонуло 7 человек, в том числе один ребёнок.