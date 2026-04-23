В Уральске с 09:00 24 апреля до 18:00 30 апреля полностью закроют движение на пересечении улиц Громова и Абулхаирхана. Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", ограничение связано с ремонтом магистрали ТМ-4 после гидравлических испытаний. Водителям необходимо заранее планировать пути объезда.

Напомним, до вечера 30 апреля в этом районе также приостановлено горячее водоснабжение. Без ГВС остаются дома по улицам С. Тюленина (24, 43, 50, 50/1, 50/2, 52), Матросова (52, 54, 56, 56/1), Л. Чайкиной (18), Ватутина (53, 55), Гастелло (42), Чуйкова (61, 61/1, 63), Жолдыбаева (4), проспекту Абулхаирхана (101, 101/1, 103), а также детский сад "Сауле" и СОШ №16.