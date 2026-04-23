В этом году военного парада в Казахстане не будет, однако города готовятся к масштабным локальным торжествам.

О планах на майские праздники рассказал в кулуарах Сената замминистра обороны Аскар Мустабеков, сообщает Zakon.kz. Основной акцент в 2026 году сделают на чествовании ветеранов непосредственно в регионах.

Вместо одного центрального марша праздничные площадки развернут в каждом областном и районном центре. Жителей ждут выставки вооружения, выступления военных оркестров и традиционные встречи в неформальной обстановке.

Концерты под открытым небом

Главными героями праздника станут ветераны, для которых организуют персональные поздравления. В Минобороны обещают, что атмосфера останется торжественной: на улицах пройдут плац-концерты, а военные представят современные образцы техники.

- Анонсы будут опубликованы в СМИ. Планируются плац-концерты, показ военной техники и вооружения, развертывание полевых кухонь с солдатской кашей и приглашением ветеранов. Отдельные средства на проведение этих мероприятий не выделяются - их организуют акиматы на местах, - пояснил Аскар Мустабеков.

Региональная ответственность

Особенность празднования в этом году - отсутствие специального бюджета из республиканской казны. Организацию всех активностей взяли на себя местные акиматы. В ближайшее время городские власти опубликуют подробные графики работы полевых кухонь и адреса площадок, где можно будет увидеть военную технику.

Такой подход позволит охватить большее количество населенных пунктов и сделать праздник доступным для тех, кто не мог бы приехать на парад в столицу или крупные мегаполисы.