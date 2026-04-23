Черногория открывает "летний коридор" для туристов из Казахстана.

Как сообщили в МИД РК, правительство Черногории официально утвердило постановление о временном безвизовом режиме. Послабления начнут действовать уже в ближайшие дни, сообщили в МИД РК.

Черногория ежегодно открывает "летний коридор" для казахстанских путешественников, позволяя насладиться Адриатическим морем без посещения консульств и сбора кипы документов.

Когда и на сколько можно ехать?

Льготный период ограничен туристическим сезоном, поэтому путешественникам стоит заранее свериться с календарем:

Даты работы режима: с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Срок пребывания: без визы в стране можно находиться до 30 дней.

Для пересечения границы туристам понадобится только действующий заграничный паспорт. Если же вы планируете остаться на побережье дольше чем на месяц или едете с целью работы, визу придется оформлять в обычном порядке.

В чем выгода для туриста?

Черногория остается редким примером европейского государства, куда жителям Казахстана не нужно записываться на подачу документов за несколько месяцев. Это делает страну приоритетным направлением для спонтанного отпуска, семейных поездок и тех, кто ценит свободу передвижения без бюрократических преград.