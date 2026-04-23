Перед судом предстанут командиры батальона и взвода.

В Казахстане завершилось расследование уголовного дела по факту трагической гибели рядового Оспанова К. 23 января в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона. Как сообщили в Главной военной прокуратуре, перед судом предстанут командиры батальона и взвода, которых обвиняют в систематическом давлении на подчиненных.

- Следствием установлено, что должностные лица неоднократно допускали неуставные взаимоотношения, оказывали психологическое давление на погибшего военнослужащего и шесть его сослуживцев, - говорится в сообщении.

Помимо жестокого обращения, командиру взвода вменяют халатность: офицер фактически перестал контролировать порядок хранения оружия. Трагедия, произошедшая 23 января, уже привела к серьезным перестановкам в гарнизоне. Командир части и два его заместителя лишены должностей, а девять других сотрудников получили строгие взыскания.

После этого случая военная прокуратура внедрила более жесткие стандарты осмотра мест происшествия в армии. Чтобы исключить любые манипуляции с уликами, ведомство подписало меморандум с Центром судебных экспертиз - теперь исследования по делам о гибели солдат проводят в максимально сжатые сроки.