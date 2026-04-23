23 апреля во Дворце культуры "Атамекен" прошел I Форум акимов сельских округов ЗКО. Мероприятие началось с сельскохозяйственной выставки, где каждый район представил свои изделия и продукцию. Для этого здесь установили 12 юрт - ровно столько районов насчитывается в регионе.

К примеру, Жангалинский район представил вниманию посетителей выставки продукцию местного производства: рыбную, войлочную, молочную, мясную продукцию и даже хозяйственное мыло. По словам акима Алпамыса Кушкенбаева, в районе успешно развивается предпринимательство.

- Известно, что основным нашим ремеслом является животноводство. Предприниматели нашего района успешно реализуются именно в этой сфере. Вот Акмарал Серіккызы из села Маштексай производит молочную продукцию из натуральных ингредиентов. Она привозит свой товар в районный центр и в город, где успешно его реализует, - сказал глава района.

Аким области Нариман Турегалиев поинтересовался, как продвигается торговля. Бизнесвумен ответила, что её продукция пользуется особым спросом именно в Уральске, а вот в селе - не очень.

А вот кымыз из села Бирлик, по словам Алпамыса Кушкенбаева, стал настоящим брендом в регионе.

У входа в юрту Казталовского района посетителей встречали настоящие батыры - мужчины высокого роста в национальных костюмах с собаками породы тазы. В юрте Шынгырлауского района гостям подарили книгу об истории родного края.