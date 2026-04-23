С 1 мая транзит казахстанской нефти в Германию через систему трубопроводов "Дружба" будет перенаправлен. Как сообщают РИА Новости, объемы сырья теперь пойдут по альтернативным маршрутам. Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил такие изменения текущим состоянием инфраструктуры.

По словам российского зампреда правительства, решение связано не с политикой, а с логистическим потенциалом. Нефть, которая ранее предназначалась для немецких заводов, теперь будет распределена по другим свободным направлениям.

В Москве подчеркивают, что приостановка прокачки по привычному пути - мера вынужденная. Новак подтвердил, что с начала следующего месяца поставки из Казахстана сменят вектор.

- С 1 мая действительно объемы поставок казахстанской нефти в направлении по "Дружбе", которое ранее шло в Германию, будут направляться в другие логистические направления, свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день, - заявил Александр Новак.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтверждал, что неофициальная информация о смене маршрутов уже циркулирует в отрасли.