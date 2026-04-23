Расследование перешло в фазу поиска системных нарушений, которые привели к гибели семи человек.

В деле о смертельном взрыве в щучинском кафе "Центр плова Loft" появились новые фигуранты. Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, спецпрокуроры задержали тех, кто отвечал за заправку и доставку газовых баллонов. Расследование перешло в фазу поиска системных нарушений, которые привели к гибели семи человек.

Следователи вышли на руководство заправочной станции и логистическое звено. 20 апреля под стражу были взяты директор автомобильной АГЗС и сотрудник, доставивший баллоны в заведение. Их подозревают в грубом нарушении правил безопасности при оказании услуг.

- Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью более двух лиц и смерть человека), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Суд уже определил меру пресечения: директора заправки отправили в следственный изолятор, а доставщик проведет время под домашним арестом.

Взрыв в кафе Щучинска произошел 26 февраля этого года. Ударная волна практически уничтожила здание, под завалами оказались десятки человек. Изначально сообщалось о шести погибших, однако позже число жертв выросло до семи - врачам не удалось спасти 16-летнюю девушку.

На текущий момент следствие продолжает собирать доказательства. Окончательную точку в деле о гибели людей поставит суд.