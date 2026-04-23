Прокурор запросил для блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, а также конфискацию имущества. Для Толегеновой предложено отсрочить исполнение приговора на один год, передает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Nege.Aqsha".

Сторона обвинения также настаивает на взыскании с подсудимых более 247 млн тенге в качестве незаконно полученного дохода. Кроме того, предлагается изъять 17 iPhone 16 и восемь автомобилей Hyundai, а арест на Lamborghini и Lexus оставить в силе.

Сами блогеры частично признали вину, только по статье о незаконном предпринимательстве. По словам Толегеновой, они были готовы согласиться с этим ещё на стадии административного разбирательства, однако отказались из-за опасений, что дело могут переквалифицировать в уголовное.

При этом обвинения в легализации преступных доходов они полностью отвергают.