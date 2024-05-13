12 мая вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и ознакомился с работой двух водоканалов в Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Первым объектом посещения стал канал «Соколок» протяженностью 32 километра. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Жайык в сторону Атырау. «Соколок» соединяет Жайык и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду. Также вице-премьер проинспектировал работу нового канала протяженностью 24 километра.

Далее Канат Бозумбаев осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составляет 252 километра.

12 мая уровень воды в городе поднялся на один сантиметр до 539 сантиметров при критическом показателе в 550 сантиметров. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. В этой связи вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов, в частности, укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.