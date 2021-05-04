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Социум

В ЗКО с 26 мая заработают летние школы

Дети могут их посещать по желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию “МГ” обратились родители школьников, которые рассказали, что якобы учителя в чатах пишут о продлении учебного года. - Мы ничего не поймем, сначала наших детей заставили сидеть дома и обучатся дистанционно, затем сдавать какие-то тесты на мониторинг знаний, теперь объявляют о продлении учебного года, - отметила мама ученика пятого класса Асель. Стоит отметить, что рассылка о продлении учебного года также распространилась и в социальных сетях. В управлении образования ЗКО
Кристина Кобина
В ЗКО с 26 мая заработают летние школы
Дети могут их посещать по желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как будут проходить занятия в школах ЗКО у учеников 1-5 классов
Как будут проходить занятия в школах ЗКО у учеников 1-5 классов
Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию “МГ” обратились родители школьников, которые рассказали, что якобы учителя в чатах пишут о продлении учебного года. - Мы ничего не поймем, сначала наших детей заставили сидеть дома и обучатся дистанционно, затем сдавать какие-то тесты на мониторинг знаний, теперь объявляют о продлении учебного года, - отметила мама ученика пятого класса Асель. Стоит отметить, что рассылка о продлении учебного года также распространилась и в социальных сетях. В управлении образования ЗКО пояснили, что учебный год во всех школах завершится 25 мая. - Но при этом для восполнения потерь в знаниях, определения области затруднений по предметам и получения индивидуального образовательного маршрута по желанию родителей и детей с 26 мая по 19 июня будут организованы «летние школы». Это носит добровольный характер. Министерством образования определены даты сдачи государственных экзаменов в 9 и 11 классах. В 9 классах сдача экзаменов будет проводиться с 28 мая по 5 июня, в 11 классах сдача экзаменов будет проводиться с 1 по 10 июня, - заверили в управлении образования ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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