В ЗКО с 26 мая заработают летние школы

Дети могут их посещать по желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию “МГ” обратились родители школьников, которые рассказали, что якобы учителя в чатах пишут о продлении учебного года. - Мы ничего не поймем, сначала наших детей заставили сидеть дома и обучатся дистанционно, затем сдавать какие-то тесты на мониторинг знаний, теперь объявляют о продлении учебного года, - отметила мама ученика пятого класса Асель. Стоит отметить, что рассылка о продлении учебного года также распространилась и в социальных сетях. В управлении образования ЗКО