В ЗКО сельчан осудили за выращивание конопли

Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. По данным пресс-службы суда, в Зеленовском районном суде был вынесен приговор 4 местным жителям, обвиняемым в незаконном посеве и выращивании конопли. Как следует из материалов дела, подсудимые ПЛОТНИКОВ, ДЖОЛДЫКАИРОВ, АРХИПЦЕВ и АЗАНОВ, вступив в предварительный сговор, в лесном массиве, что в 8 километрах от поселка Красноармейское Зеленовского района на берегу реки Урал, летом прошлого год посадили и выращивали запрещенные к возделыванию растения сорта конопли, содержащей н