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Происшествия

В ЗКО сельчан осудили за выращивание конопли

Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. По данным пресс-службы суда, в Зеленовском районном суде был вынесен приговор 4 местным жителям, обвиняемым в незаконном посеве и выращивании конопли. Как следует из материалов дела, подсудимые ПЛОТНИКОВ, ДЖОЛДЫКАИРОВ, АРХИПЦЕВ и АЗАНОВ, вступив в предварительный сговор, в лесном массиве, что в 8 километрах от поселка Красноармейское Зеленовского района на берегу реки Урал, летом прошлого год посадили и выращивали запрещенные к возделыванию растения сорта конопли, содержащей н
Анэль Кайнеденова
В ЗКО сельчан осудили за выращивание конопли
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. По данным пресс-службы суда, в Зеленовском районном суде был вынесен приговор 4 местным жителям, обвиняемым в незаконном посеве и выращивании конопли. Как следует из материалов дела, подсудимые ПЛОТНИКОВ, ДЖОЛДЫКАИРОВ, АРХИПЦЕВ и АЗАНОВ, вступив в предварительный сговор, в лесном массиве, что в 8 километрах от поселка Красноармейское Зеленовского района на берегу реки Урал, летом прошлого год посадили и выращивали запрещенные к возделыванию растения сорта конопли, содержащей наркотические средства. Напомним, в сентябре прошлого года их задержали сотрудники погранотряда КНБ РК. Тогда в ходе осмотра места выращивания растений было обнаружено 9 обработанных полей размерами по 10 квадратных метров каждое, на которых росла марихуана. При задержании у подсудимых было обнаружено наркотическое вещество - марихуана не высушенная в особо крупном размере общим весом 7926,04 грамма, которую подсудимые незаконно хранили в целях личного употребления. Кроме того, полицейскими были изъяты 1440 кустов растений рода конопля. Приговором Зеленовского райсуда ПЛОТНИКОВ признан виновным в незаконном культивировании запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, а также в незаконном хранении наркотических средств и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. ДЖОЛДЫКАИРОВ, АЗАНОВ, АРХИПЦЕВ также признаны виновными и приговорены к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также подсудимым назначено принудительное лечение от наркомании в местах лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

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