- В области на учёте по ожирению стоят 699 человек, из них 585 взрослых и 144 ребёнка. Ожирение провоцирует такие заболевания как сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.К слову, в области участились случаи ожирения. В сельской местности насчитывается 538 человек, в городе - 161 человек. Между тем для выявления причины ожирения и определения гормонального фона жителям ЗКО можно сдать анализы, которые входят в пакет ОСМС. Также при каждой поликлинике работают диетологи. Медики напомнили, чтобы не допускать лишнего веса, необходимо правильно питаться и иметь физическую нагрузку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО сельчане больше страдают ожирением, чем горожане
Если в городе на учёте стоит 161 человек, то в селах 538, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото с сайта pixabay.com Ожирение - это хроническое прогрессирующее нарушение обмена веществ, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани. - В области на учёте по ожирению стоят 699 человек, из них 585 взрослых и 144 ребёнка. Ожирение провоцирует такие заболевания как сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. К слову, в области участились случаи ожирения. В сельской местности насчитывается 538 человек, в горо