В ЗКО сельчане больше страдают ожирением, чем горожане

Если в городе на учёте стоит 161 человек, то в селах 538, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото с сайта pixabay.com Ожирение - это хроническое прогрессирующее нарушение обмена веществ, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани. - В области на учёте по ожирению стоят 699 человек, из них 585 взрослых и 144 ребёнка. Ожирение провоцирует такие заболевания как сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. К слову, в области участились случаи ожирения. В сельской местности насчитывается 538 человек, в горо