Сегодня, 22 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор в отношении жителя села Рубеженское Зеленовского района ЗКО Александра КОРНЕВА, который в состоянии алкогольного опьянения убил женщину. - 3 октября 2017 года Корнев вместе с погибшей Еленой ТРЕТЬЯКОВОЙ были в гостях, где распивали алкоголь. Затем они вдвоем отправились домой к Третьяковой, где продолжили пить. Дома между ними возникла ссора и Корнев взял кухонный нож обошел погибшую сзади и перерезал ей горло. После чего пошел по поселку и стал рассказывать, что убил женщину и просил вызвать полицию, - пояснил судья Кайрат ЧАЛКАРОВ. Александр КОРНЕВ свою вину сразу признал, однако объяснить причину своего поступка не смог и отказался от дачи показаний в суде. У погибшей 45-летней Елены ТРЕТЬЯКОВОЙ остались двое малолетних детей, которых на воспитание забрала ее старшая совершеннолетняя дочь. - Александр КОРНЕВ признан виновным в совершении преступления согласно статье 99 ч. 2 УК РК "Убийство" и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности, - зачитал приговор судья. Стоит отметить, что материальный иск потерпевшая сторона не заявляла.