Для чего нужен никнейм и какую выбрать аватарку объясняют в учебниках по русскому языку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Интересный раздел в учебниках для 7 классов по русскому языку для школ с русским языком обучения обнаружили родители. В учебнике есть целая глава про интернет и общение в социальных сетях. - Мы получили новые учебники. Больше всего меня поразил учебник русского языка. Такое ощущение, будто он составлен для учеников с нерусским языком обучения. Основной упор делается на лексические темы. Хотя я прекрасно знаю, что нужно обязательно изучать правила, чтобы уметь грамотно писать. Упражнения вообще непонятные. Например, упражнение 336. Дается задание прочитать личную страничку "Вконтакте" и объяснить, почему автор выбрал именно этот аватар, и как он его характеризует. И это все на уроке русского языка. В разделе интернет-общение объясняется, что означают слова никнейм и аватар. Мне кажется, наши дети и без нас знают, что означают эти слова. Вместо того, чтобы учить их чистоте языка, на котором творили великие писатели, мы пришли к тому, что изучаем как регистрироваться в соцсетях и как аватар характеризует пользователя. Целая страница посвящена тому, как же правильно пишется слово "емейл", - рассказала возмущенная мама. Также родитель не понимает, для чего ученикам предлагают написать визитную карточку баурсаку. - Визитная карточка для баурсака и странные вопросы про то, какую роль играет жареная лепешка в жизни казахов. Разве это поможет детям стать грамотнее? Кто составлял учебники эти и проверялись ли они специалистами после составления? - заявила мама. Напомним, после выдачи первой партии учебников для учеников 5 классов в учебнике по русскому языку родителей удивило наличие слов "лайкать" и "пиарить". Нужно отметить, что в этом году по обновленным учебникам будут заниматься ученики 2, 5 и 7 классов. Фото Медета МЕДРЕСОВА