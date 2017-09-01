Вызов на пост дежурного противопожарной службы поступил в 19.42. На 65-м километре трассы Актау — Форт-Шевченко загорелся автомобиль Mazda-626. По словам спасателей локализировать пожар удалось в 20.12, ликвидировали полностью пожар спасатели в 20.20. - Пострадавших нет. Причины возгорания установит дежурный дознователь. В тушении пожара были задействованы одна единица спецтехники и четыре человека личного состава пожарной аварийно-спасательной части (ПАСЧ) «Дунга», - рассказала пресс-секретаряь ДЧС Мангистауской области Гульнара Ходжабекова.