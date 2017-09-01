Как сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО, 30 августа в 15.15 часов на пульт связи пожарной части №22 ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в Чингирлауском, Полтавском, Ащесайском, Акбулакском сельских округах Чингирлауского района горит сухая трава. - На место возгорания были направлены силы и средства пожарной части. 31 августа в 06.01 часов пожар был ликвидирован. Общая площадь составила 581 гектар. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. В тушении пожара было задействовано 10 человек личного состава и 1 единица техники службы пожаротушения, 24 единицы техники и 91 человек из состава добровольных противопожарных формирований, 10 человек и 2 единицы техники из районного отдела сельского хозяйства. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что благодаря совместным усилиям всех задействованных служб удалось предотвратить переход огня на железнодорожные линии.