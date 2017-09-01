На скотном рынке "Тума" выстроились длинные очереди к забойщикам скота, после чего люди сразу же занимают очередь, чтобы опалить голову и конечности животного. Здесь же разделанное животное сразу фасуют по пакетам и увозят домой. Стоимость барана в этом году варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч тенге в зависимости от веса. Привозят в Атырау животных из села Орлик Индерского района, а также из ЗКО. Сегодня скот приносили в жертву на 4 специально отведенных площадках - это рынок "Тума" (район АФ РГП "Казгидромет"), рынок "Адал" (по Махамбеткой трассе), территория ТОО "Асыл Агро" (по Астраханской трассе), а также ИП "Умарова" (район Телевышки).