2005-2009 гг.- режиссер Западно-Казахстанской филармонии имени Г. Курмангалиева;

2009-2011 гг.- заместитель директора Западно-Казахстанской филармонии имени Г.Курмангалиева;

2011-2013 гг. – заместитель директора отдела «Дворца мира и согласия» г. Астана;

2013-2014 гг. – менеджер отдела учереждения «Астаналық концерт компаниясы» г. Астана;

2014-2015 гг. – директор ТОО «Дирекция кинопроката» г. Астана;

Как сообщили в пресс службе акима ЗКО, нового руководителя управления культуры, архивов и документации назначили на основе конкурса и согласования с министерством культуры и спорта. Кадырболату МУСАГАЛИЕВУ 38 лет. Образование - высшее. В 2002 году окончил Западно-Казахстанский институт культуры имени Даулеткерея, в 2010 году - академию «Евразия». Кадырболат МУСАГАЛИЕВ начал трудовую деятельность в 2002 году артистом центра молодежного творчестваС 2015 года по сегодняшний день занимал должность директора областной филармонии имени Г. Курмангалиева.