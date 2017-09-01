Им стал экс-директор Областной филармонии Кадырболат МУСАГАЛИЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс службе акима ЗКО, нового руководителя управления культуры, архивов и документации назначили на основе конкурса и согласования с министерством культуры и спорта. Кадырболату МУСАГАЛИЕВУ 38 лет. Образование - высшее.  В 2002 году окончил Западно-Казахстанский институт культуры имени Даулеткерея, в 2010 году - академию «Евразия». Кадырболат МУСАГАЛИЕВ начал трудовую деятельность в 2002 году  артистом центра молодежного творчества
  • 2005-2009 гг.- режиссер Западно-Казахстанской филармонии имени  Г. Курмангалиева;
  • 2009-2011 гг.- заместитель директора Западно-Казахстанской филармонии имени Г.Курмангалиева;
  • 2011-2013 гг. – заместитель директора отдела «Дворца мира и согласия» г. Астана;
  • 2013-2014 гг. – менеджер отдела учереждения «Астаналық концерт компаниясы»   г. Астана;
  • 2014-2015 гг. – директор ТОО «Дирекция кинопроката» г. Астана;
С 2015 года по сегодняшний день занимал должность  директора областной филармонии имени  Г. Курмангалиева.