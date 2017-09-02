Вот и пролетели летние каникулы. Для тех, кто впервые переступил порог школы, предстоит научиться писать и читать, ну а тем, для кого это не первый учебный год предстоит получить новые знания. Корреспонденты "МГ" побывали на на празднике в школе №11 и в школе-гимназии Вальдорфской ориентации. По словам одной из родительниц учащихся школы №11 Аккун, ее сын Мансур ИСМАГУЛОВ пошел сегодня в первый класс. - Мы удачно прошли тестирование. На нем детям задавали логические вопросы, и для таких маленьких детей такое испытание далось немного сложно. Но все-таки мы смогли успешно сдать этот экзамен. Сегодняшнее утро обошлось без особого волнения. Сынок готовился к линейке со вчерашнего дня, очень много раз примерял свой костюм, в котором сегодня и пришел. А ранним утром, его не пришлось будить, он сам проснулся. С одноклассниками нам предстоит ещё познакомиться, - рассказала мама Аккун. Как сообщили родители, на каждое торжественное событие, на каждый праздник в их школе №11 талантливые дети организуют концерт. -Такой подход очень правильный, всем деткам очень интересно. Они не только получают знания, но и творчески развиваются, - отметили родители школьников. По словам ученицы 5-го класса школы №11 Екатерины КАЗАНИНОЙ, она владеет казахским и русским языком в совершенстве. - Я перехожу в пятый класс. Учусь на отлично. На каникулах очень много читала книг, готовилась к новому учебному году и отдыхала. Побыстрее хотелось увидеть своих одноклассников, за каникулы я по ним по всем соскучилась. В классе у нас примерно 32 ученика. У меня полный класс подружек, - поделилась впечатлениями Екатерина КАЗАНИНА. По радостным лицам учеников школы-гимназии Вальдорфской ориентации можно было понять, что они пришли на первый звонок с хорошим настроением. Многие родители охотно фотографировались со своими детьми. - Наконец-то наступил этот долгожданный день. Мы пришли всей семьей поддержать нашу доченьку первоклашку. Она в прекрасном настроении. Все лето задавала вопросы когда она пойдет снова в школу. Мы немного волнуемся, но для нас это праздник, - поделилась впечатлениями мама первоклашки из школы-гимназии Вальдорфской ориентации Екатерины ПАВЛОВИЧЕВОЙ. Стоит отметить, что в 2017 году в первые классы пойдут 11 802 ученика, из них шестилетних - 8798 детей и 3004 детей, которым уже исполнилось семь лет.