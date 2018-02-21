В ЗКО снега выпало в два раза меньше нормы - Казгидромет

Сейчас коммунальные службы области ведут работы по очистке водопропускных каналов, чтобы не случилось подтопления жилых домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 февраля, в областном акимате состоялось заседание комиссии по предупреждению паводка, где рассказали, какие меры по недопущению подтоплений принимаются в районах ЗКО. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА, в южных районах области осадков выпало на 30% меньше, а в северных - на 80%. - 80% водных ресурсов в регион поступает из Российской Федерации, где в этом году снега выпало в два раза меньше обычного. М