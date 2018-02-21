Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО снега выпало в два раза меньше нормы - Казгидромет

Сейчас коммунальные службы области ведут работы по очистке водопропускных каналов, чтобы не случилось подтопления жилых домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 февраля, в областном акимате состоялось заседание комиссии по предупреждению паводка, где рассказали, какие меры по недопущению подтоплений принимаются в районах ЗКО. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА, в южных районах области осадков выпало на 30% меньше, а в северных - на 80%. - 80% водных ресурсов в регион поступает из Российской Федерации, где в этом году снега выпало в два раза меньше обычного. М
gorod
В ЗКО снега выпало в два раза меньше нормы - Казгидромет
Сейчас коммунальные службы области ведут работы по очистке водопропускных каналов, чтобы не случилось подтопления жилых домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 21 февраля, в областном акимате состоялось заседание комиссии по предупреждению паводка, где рассказали, какие меры по недопущению подтоплений принимаются в районах ЗКО. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА, в южных районах области осадков выпало на 30% меньше, а в северных - на 80%. - 80% водных ресурсов в регион поступает из Российской Федерации, где в этом году снега выпало в два раза меньше обычного. Мы получили данные из Саратовской и Оренбургской областей, где сообщили, что большой воды в этом году не будет. По нашим данным, в Саратовской области на гидропосту Новоузенска ожидается уровень воды 759 сантиметров, при этом норма составляет 1025 сантиметров, - пояснил начальник ДЧС ЗКО. Также Жасулан ДЖУМАШЕВ рассказал, что сейчас во всех районах области ведутся работы по очистке каналов и водопропускных пунктов. - В Уральске в поселке Зачаганск все трубы для водоотведения уже готовы к весне, сейчас рабочие очищают каналы возле аграрного университета. Что касается микрорайона Жулдыз, то там все работы будут завершены к 1 марта, - пояснил Джумашев. По словам директора филиала РГП "Казгидромет" Нуржана ШИЯП, в области осадков мало, и из-за этого промерзание грунта намного выше нормы. - Если в 2016 году промерзание грунта в Уральске было 94 сантиметра, то в этом году - 114 сантиметров. Потепление в области прогнозируется лишь в конце марта. Днем температура воздуха составит 0, + 5 градусов, - пояснил Нуржан ШИЯП. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ на заседании заявил, что низкий уровень снега не говорит о том, что всем службам можно расслабиться и не ждать паводка. - Мы должны быть готовы ко всем ситуациям. Чтобы все районы области провели необходимую подготовительную работу. К примеру, в Зеленовском районе есть поселок Асан. Там угроза подтопления возникает ежегодно, что решилось там с водоотведением? - задал вопрос глава региона акиму Зеленовского района. На что Асхат ШАХАРОВ заявил, что вопрос решается и в скором времени в Асане появится система водоотведения талых вод. Стоит отметить, что в Уральске под угрозу подтопления ежегодно попадают жители дачных массивов, где проживают 13,8 тысячи жителей.
паводок

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article