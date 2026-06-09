По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество смертей.

По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2026 года в Западно-Казахстанской области проживает 695 037 человек. Из них 372 878 человек проживает в Уральске.

Самый густонаселенный - Байтерекский район, там проживает 63 263 человека. В Бурлинском районе проживает 56 876 человек. Меньше всего населения в Чингирлауском районе - 12 275 человек.

За январь - март в области на свет появилось 2 207 детей. Это на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. А вот число умерших, наоборот, выросло и составило 1 347 человек - на 8,6% больше, чем в прошлом году.

За эти два месяца из региона уехало на 1347 человек больше, чем приехало. Год назад этот показатель составлял 986 человек. Во внешней миграции отмечен небольшой прирост - 4 человека. Основной отток населения пришёлся на внутреннюю миграцию, где число выбывших превысило число прибывших на 1351 человека.