В ЗКО снизилось количество смертей от раковых заболеваний

Об этом рассказали 9 февраля в областном онкологическом диспансере, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». С 27 января по 3 февраля в рамках госпрограммы «Денсаулык» на базе областного онкологического диспансера прошли обучающие семинары для специалистов городских и районных поликлиник по раннему выявлению предраковых и раковых заболеваний на ранней стадии. - Ежегодно в нашей области проводились шесть скрининг-осмотров на выявление рака шейки матки, молочной железы, пищевода, желудка, толстого кишечника (колоректальный рак) и цирроза печени. С этого года будут проводиться только три скрин