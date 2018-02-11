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Социум

В ЗКО снизилось количество смертей от раковых заболеваний

Об этом рассказали 9 февраля в областном онкологическом диспансере, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». С 27 января по 3 февраля в рамках госпрограммы «Денсаулык» на базе областного онкологического диспансера прошли обучающие семинары для специалистов городских и районных поликлиник по раннему выявлению предраковых и раковых заболеваний на ранней стадии. - Ежегодно в нашей области проводились шесть скрининг-осмотров на выявление рака шейки матки, молочной железы, пищевода, желудка, толстого кишечника (колоректальный рак) и цирроза печени. С этого года будут проводиться только три скрин
gorod
В ЗКО снизилось количество смертей от раковых заболеваний
Об этом рассказали 9 февраля в областном онкологическом диспансере, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
С 27 января по 3 февраля в рамках госпрограммы «Денсаулык» на базе областного онкологического диспансера прошли обучающие семинары для специалистов городских и районных поликлиник по раннему выявлению предраковых и раковых заболеваний на ранней стадии. - Ежегодно в нашей области проводились шесть скрининг-осмотров на выявление рака шейки матки, молочной железы, пищевода, желудка, толстого кишечника (колоректальный рак) и цирроза печени. С этого года будут проводиться только три скрининга – на рак молочной железы, шейки матки и колоректальный рак, - сообщил главный врач областного онкологического диспансера Есенгельды РАБАЕВ. – Такие скрининги дают хороший результат, например, в прошлом году было выявлено 54 пациентки с раком молочной железы на ранней стадии, что способствовало положительной динамике лечения. Также улучшается техническое оснащение городских и районных медучреждений, в частности, во многих поликлиниках появились цифровые маммографы для выявления рака молочной железы. В области официально зарегистрировано 6700 онкобольных, причем к концу каждого года выявляется примерно 1200-1300 человек с раковым заболеванием. - Если в прошлые годы наблюдался прирост пациентов с онкозаболеваниями на 850-900 человек, то сегодня это количество увеличилось. Зависит это, конечно, от разных факторов: ухудшение экологии, несоблюдение здорового образа жизни и так далее, - отметил заведующий хирургическим отделением областного онкологического диспансера Тайман АМАНОВ. – Особенно заболевание выявляется у людей от 65 лет и старше, в редких случаях у молодого поколения – у нас в области зарегистрировано 25 человек. Поэтому от раннего выявления и своевременного лечения раковых опухолей зависит и дальнейшая жизнь человека. К слову, у нас с положительным результатом вылечивается рак желудка, пищевода, кишечника, легких, рак молочной железы и шейки матки. И еще хочется обратить внимание населения на то, что 1/5 часть онкологических воспалительных процессов возникает на фоне других хронических или инфекционных заболеваний: вирус папилломы, гепатит В, гастрит в острой форме и так далее. По словам врача, предварительным специфическим методом обследования на выявление рака являются онкомаркеры, такое обследование можно пройти в областной клинической больнице, диагностическом центре, в областном онкодиспансере и в частных лабораториях. А также в лаборатории онкодиспансера проводится иммуногистохимическое, гистологическое и цитологическое исследование злокачественных опухолей. Как указал специалист, существует три основных метода лечения онкозаболеваний – хирургическое вмешательство (удаление опухоли) на ранней стадии болезни, химиотерапия и радиологическое лечение (особенно этот вид результативно лечит рак шейки матки), а также вводится четвертый метод – гормональное лечение таких видов патологий, как рак молочной железы, шейки матки, злокачественного заболевания лимфоидной ткани (лимфогранулематоза), нейрогенной опухоли и опухоли головного мозга. Тактика лечения сугубо индивидуальна для каждого пациента. - Во всем мире, в том числе и у нас в Казахстане ежегодно меняются стандарты лечения онкозаболеваний в связи с появлением новых эффективных методик, утвержденных всемирной организацией здравоохранения. И все же мы призываем население бережно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни и вовремя проходить скрининг-осмотры, - заключил Тайман АМАНОВ.
Анжелика Кузбакова. Фото автора.
здравоохранение

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