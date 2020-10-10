В управлении сельского хозяйства проинформировали, что зерновой клин в этом году составил 230 тысяч гектаров. Работы на полях региона продолжались в условиях режима ЧП и карантина. - Особенно радует сельхозтоваропроизводителей, что в этом году цены на зерно заметно выросли. С полей убрано 61% масличных культур. Уже получено 38 500 тонн маслосемян. Кроме этого, подходит к концу уборка овощей и картофеля. Собрано 52 тысячи тонн картофеля и 142 тысячи тонн овощей. Также удалось собрать более 24 тысяч тонн бахчевых культур, - отметил руководитель отдела управления сельского хозяйства ЗКО Куанышкали Исимов. Сейчас в регионе засеяли 94 тысячи га озимыми культурами. Их урожайность традиционно выше яровых. Таковы особенности нашего засушливого климата. Идет вспашка зяби. - До конца этого года планируется пуск в эксплуатацию Уральского тепличного комплекса. Стоимость проекта составляет 6,5 млрд тенге. На площади в 5,5 га планируется собирать до 3 тысяч тонн овощей в год, - отметили в управлении сельского хозяйства региона. Отметим, что в этом году аграрии Казахстана с площади в 16 млн гектаров собрано более 20 млн тонн зерна. Это на 5 млн тонн больше уровня 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.