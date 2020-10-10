Теректинский район - одна из самых благоприятных территорий для развития бизнеса, сельхозпроизводители и предприниматели района вкладывают средства в развитие района и создание новых рабочих мест. - Приведу конкретный пример. ИП «Алишер» в июне 2020 года открыл детский сад на 100 мест в поселке Жана Омир. Сумма инвестиций составила 86 млн тенге. Также в августе этого года ИП «Акбазар» открыл общественную баню и парикмахерскую на 30 человек в селе Жана Омир с вложением 40 миллионов тенге,- рассказал аким Теректинского района Арман Утегулов. Кроме того, вступит в строй долгожданная откормочная площадка на 3000 голов фермерского хозяйства «Сырым-KZ», на которой до конца года планируется разместить 1000 голов крупного рогатого скота. Общая сумма инвестиций - 1 млрд тенге. Также одним из крупнейших проектов, запущенных в этом году, является проект ТОО «Вест Агро Фуд» по выращиванию картофеля и производству полуфабрикатов. В настоящее время оформляются земельные документы. - Мы ожидаем запуска проекта в 2024 году. Объем инвестиций 1,3 млрд тенге. Также началось строительство молочной фермы ТОО «РИНГО-МИЛК» в Подстепненском сельском округе. Комплекс для содержания 600 голов КРС будет производить до 25 тонн молочной продукции в сутки. Сумма инвестиций за счет собственных средств - 3,9 млрд тенге. Считаем, что проект будет реализован в 2022 году. Кроме того, мы рассматриваем строительство большого супермаркета на въезде в поселок Федоровка. Проект имеет большое социальное значение. На время строительства ТЦ мы планируем обеспечить питанием жителей близлежащих сельских округов Долинный, Богдановка, Приречный,- заявил глава района. Одним из наиболее эффективных инструментов стимулирования производства, развития малого и среднего бизнеса является создание индустриальных зон, в связи с чем проектируется инженерная и коммуникационная структура индустриальной зоны на 281 га земли на станции Пойма Аксуатского сельского округа. Запуск этого проекта увеличит размер налогов с промзоны на территорию района и создаст новые рабочие места. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.