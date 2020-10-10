Причина в том, что в нефтяной столице отсутствуют специальные заправки с метаном. В июне ТОО Akzhayik Avtopark заключило договор финансового лизинга на покупку 170 автобусов марки Yutong ZK с АО «БРК-Лизинг». Данные финансовые средства являются возвратными исключительно из доходов автопарка со сроком на 5 лет. Завод-изготовитель расположен в Китае. Цена одного нового автобуса около 40 миллионов тенге. По словам одного из перевозчиков, он потратил такую сумму, поверив словам властей о том, что они возьмут на себя строительство газозаправочного комплекса. Но когда в Атырау прибыли новые автобусы, газозаправочного комплекса не было. Хотя в феврале аким Атырау Кайрат УРАЗБАЕВ заявил, что выделена земля под строительство газо-метановой АЗС, оборудование заправки находится в Атырау. – Как всем известно, в рамках комплексной программы по обновлению автобусного парка для Атырау с февраля по август 2020 года было выпущено 170 единиц современных автобусов с завода «СарыаркаАвтоПром», соответствующих всем, в том числе экологическим стандартам, – ответила на запрос издания пресс-служба горакимата. – Изначально из-за отсутствия в городе газо-метановых заправочных станций для осуществления проекта было запланировано строительство метановых газозаправочных комплексов. Строительство данного объекта было возложено на ТОО GazTradePartners, для чего акиматом города Атырау были выделены соответствующие земельные участки. Но получилось так, что подрядчик отказался от продолжения работ, и в дальнейшем обязанности взяло на себя ТОО «КоликСервисКомпани». – На данный момент газокомпрессорное оборудование закуплено, полное завершение строительства АГЗС планируется до конца ноября 2020 года. По окончании строительства и ввода АГЗС в эксплуатацию будет проведен тендер на составление и утверждение маршрутов. Данный вопрос на постоянном контроле акимата Атырау, – сообщили в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.