С начала года назначена индивидуальная помощь на дому 36 человеку. В связи с введением ЧС на территории РК выплачено 12 063 689 тенге 509 инвалидам. С начала года 850 людям оказана материальная помощь на сумму 27097,9 тысячи тенге. Глава района также рассказал об освоении бюджета. - Бюджет Жанибекского района на 2020 год составляет 7 211 753,0 тысячи тенге. Собственный доход составил 435 556,0 тысячи тенге. На 9 октября 2020 года исполнение собственного дохода составило 394 254,6 тысячи тенге или 144,4% (из за передвижки на следующие месяцы). Часть общего дохода планировалась на 5 901 188,0 тысячи тенге и исполнена на сумму 5 065 722,5 тысячи тенге или 85,8%. Сумма субвенции на 2020 год составляет 3 322 980,0 тысячи тенге. В отчетный период составила 2 610 024,0 тысячи тенге. В отчетный период расходы составляют 5 901 188,0 тысячи тенге, кассовое исполнение 4 721 960,2 тысячи тенге или 80%, - сообщил Азамат Сафималиев. За отчетный период 61 семье оказана жилищная помошь на сумму 1457,1 тысячи тенге. В районе 488 инвалидов. Все инвалиды района обеспечены разными видами помощи со стороны государства. Например, 23 человек гигиеническимим средствами, 22 человек протезо-ортопидическими, 4 человек сурдо и 15 человек тифлооборудованием.