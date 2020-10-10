Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте, о случившемся в линейное управление полиции на станции Нур-Султан сообщил 35-летний ревизор. Он обратился в полицию, попросив принять меры в отношении проводника. - Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 49-летний проводник выражался нецензурной бранью в адрес ревизора и нанес ему телесное повреждение, в результате чего последний в ответ ударил проводника локтем правой руки в лоб, - рассказал некоторые подробности инцидента первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин. Проводник по акту был снят с поезда. К слову, он тоже написал заявление на ревизора. После выяснения обстоятельств полицейскими составлены административные протоколы в отношении ревизора по статье "Мелкое хулиганство" и в отношении проводника по статье "Побои". Административные дела направлены в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для принятия процессуального решения.. В целом, с начала текущего года сотрудниками департамента к административной ответственности привлечены 32 498 правонарушителей, в том числе за мелкое хулиганство – 412 человек, за побои – свыше 20. Административному аресту подвергнуты более 200 лиц, на них наложено административное взыскание в виде штрафа на общую сумму почти 60 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.