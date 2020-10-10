Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Жангалинского района Наурызбая Карагойшина, уровень безработицы в районе на 1 сентября 2020 года составил 5,6%, в текущем году трудоустроено 1296 человек. - За последние 3 года трудоустроено на постоянные и временные работы 3941 человек, на переобучение прошли 195 человек. В рамках" Дорожной карты занятости", государственных программ реализуются 6 проектов, в которых временно введено 400 рабочих мест. Через центр занятости привлечено 226 местных жителей. Планируется, что после ввода в эксплуатацию проектов в рамках данной программы будет создано 27 постоянных рабочих мест, - рассказал аким Жангалинского района. Как стало известно, за восемь месяцев текущего года 80 жителей района получили гранты на общую сумму 44,5 миллиона тенге. - В 2020 году на оплачиваемые общественные работы привлечено 581 человек. По оказанию адресной социальной помощи - 350 семьям назначено 91 миллион тенге, выплачено 81,7 миллиона тенге. С момента введения чрезвычайного положения в республике 3113 лицам, оставшимся без доходов из Фонда социального страхования, выплачено пособие в размере 42 тысяч 500 тенге и 1672 лицам на возмещение затрат поставщиков коммунальных услуг за апрель, май месяцы 30 тысяч тенге, - отметил Наурызбай Карагойшин. По словам акима Жангалинского района, кроме того, в этом году в районе 106 молодых специалистов прошли молодежную практику, 15 молодых специалистов трудоустроены на постоянную работу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.