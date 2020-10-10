В этом году рожь, пшеницу и ячмень ввозят через границу по 75 тенге за килограмм. - Доставляем, завозим в соседние посёлки по этой же цене. Народ доволен и клиентов много. В ближайшее время собираемся ставить дробилку и будем продавать продукцию в дроблёном виде,- рассказал Предприниматель Эльдар Темирханов. Доставка и цены сельчан более чем устраивают, поэтому люди ждут доставки нового зерна. - Ячмень, рожь и пшеницу мы только здесь и покупаем, потому что для нас это выгодно по цене и есть доставка. Можно взять любой объём. Даже несколько килограммов. Для нас это очень удобно, - говорит житель села Ерлан Мамбетов. - Выращиваем птицу, есть мелкий рогатый скот. По необходимости берём корм и у себя в селе. Цены очень доступные. 75 тенге. Нас устраивает. Никуда ездить не надо. Всегда есть в наличии в посёлке,- пояснил Дархан Кенжегалиев. Необходимо отметить, что предприниматель начал строительство амбара на окраине села, где планируется делать запасы кормов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.